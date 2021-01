VIDEO - Vendée Globe: Charlie Dalin toujours en tête à moins de 24 heures de l'arrivée

Le skipper Charlie Dalin était toujours en tête ce mardi soir du Vendée Globe. Mais s'il franchit le premier la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne le havrais n'est pas certain de monter sur la plus haute marche du podium.

A 36 ans Charlie Dalin est en passe de boucler ce mercredi son premier tour du monde à la voile et en solitaire. Mais le havrais est talonné par l'allemand Boris Herrmann et sur une route plus au nord par le malouin Louis Burton. Or Herrmann et Yannick Bestaven bénéficient respectivement de 6h et 10h16 de bonifications pour s'être déroutés vers Kevin Escoffier suite au chavirage de son bateau.

Si les marins acceptent cette règle personne n'imaginait que ces bonifications auraient un mois après de l'influence sur le podium de ce Vendée Globe totalement inédit: record de participants (33), record de femmes (6), peu d'abandons, et surtout un final extraordinairement incertain avec plusieurs bateaux dans un mouchoir.

On a hâte de le voir. Claude, papa de Charlie Dalin

Claude papa de Charlie Dalin © Radio France - Yves-René Tapon

L'arrivée aux Sables d'Olonne se fera sous couvre - feu, sans la foule habituelle. Seuls les bénévoles du Vendée Globe pourront former une haie d'honneur le long du chenal d'accès au port. Mais chez les rares présents sur les pontons - dont les proches des marins- l'émotion sera palpable. "On a hâte" confie Claude, le papa de Charlie Dalin qui ajoute n'avoir pas beaucoup dormi ces dernières semaines, scrutant même le classement chaque matin à 5 heures. "Je me suis mis aussi au sommeil fractionné!" lance-t-il, heureux de revoir son fils bientôt sur la terre ferme.

18 novembre passage de l'Equateur - Apivia

19 décembre: Premier au cap Leewin au sud de l'Australie - Apivia

Passage du cap Horn le 3 janvier - Apivia

Janvier: Réparation en haut du mât d'Apivia au milieu de l'Atlantique sud - Apivia

