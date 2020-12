Vendée Globe : des compensations pour les trois skippers qui ont secouru Kevin Escoffier

Le jury international du Vendée Globe 2020, présidé par Georges Priol, a décidé d'accorder des temps de compensation à trois skipper qui s'étaient dérouté pour porter assistance à Kevin Escoffier, fin novembre. Sébastien Simon, qui, depuis, a abandonné, n'a pas demandé de compensation. Le jury estime que la progression des trois marins « a été significativement aggravée sans faute de (leur) part, pour aller donner de l’aide à FR85 conformément à la RCV 1.1. Les conditions pour donner réparation sont remplies (RCV 62.1 (C) ».

Ces compensations de temps s'appellent des redresses. Elles seront accordées au marins une fois, et seulement une fois la ligne d’arrivée franchie et peuvent donc changer le classement officiel.

Jean Le Cam, qui avait réussi à récupérer le skipper de PRB sur son radeau de survie, avant que le naufragé soit recueilli par une frégate de la Marine Nationale, au large des Iles Kerguelen, est crédité de 16h et 15 minutes. Yannick Bestaven reçoit 10h15 et Boris Herrmann 6 heures. Leurs heures d'arrivée officielles seront donc leurs temps de course au passage de la ligne, moins ces compensations.