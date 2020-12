Vendée Globe : sept satellites au service des skippers afin d’éviter les icebergs

Des petits carrés rouges et orange qui s’entremêlent à des rectangles vides et plus larges sur un fond lui aussi coloré. Ça ressemble à s’y méprendre à un jeu d’arcade et pourtant, cette carte mouvante est capitale pour que les skippers du Vendée Globe soient en sécurité et évitent les icebergs dans les mers du sud qu’ils traversent en ce début du mois de décembre.

Sept satellites et plus de 250 experts mobilisés pendant la course

Parmi les rares règles qui existent dans la plus fameuse course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, il y a l’absolue obligation de ne pas franchir la "ZEA", un acronyme barbare pour signifier "zone d’exclusion antarctique". Une sorte de ligne mouvante et artificielle en dessous de laquelle Charlie Dalin, Armel Tripon et consort ne peuvent pas aller sous peine d’être pénalisés. Et pour cause, en cas de franchissement de cette barrière, le risque de croiser des icebergs est accru. "J’adorerais en voir, mais certainement pas en course", sourit Alexia Barrier, jointe sur son Imoca.

En fonction des images que nous recevons, nous les transmettons à la direction de course avec laquelle nous communiquons plusieurs fois par semaine.

Pour éviter une éventuelle collision avec un iceberg ou un "groller", sorte de petit iceberg qui termine de fondre, qui avait contraint à l’abandon Sébastien Josse, il y a quatre ans, 250 analystes et experts de l’entreprise Collecte localisation satellites et du Centre national d’études spatiales (CNES) scrutent les données issues de sept satellites, plusieurs mois avant le départ des navigateurs des Sables-d’Olonne et jusqu’à ce que le dernier concurrent passe le cap Horn.

"Nous avons un nombre d’images assez conséquent à traiter dans une courte période mais ça se justifie pour assurer la sécurité des skippers", détaille Sophie Besnard, en charge du projet Vendée Globe au CLS. "Et en fonction des images, nous les transmettons à la direction de course avec laquelle nous communiquons plusieurs fois par semaine."

Sept satellites sont mobilisés pendant toute la durée du Vendée Globe pour détecter les icebergs et tenter d'anticiper leur dérive - Vendée Globe

La zone d’exclusion déjà modifiée deux fois depuis le départ

Si les satellites peuvent détecter les gros "glaçons", les plus petits, ceux inférieurs à 25 mètres, peuvent passer au travers des mailles du filet. Et sont par conséquent les plus dangereux pour les skippers. A chaque problème, une solution. Pour définir les zones de risques, CLS exploite un logiciel qui permet de simuler la dérive mais aussi la dislocation et la fonte de ces icebergs. "Mais ce n’est évidemment pas infaillible, il reste des risques", tempère Jacques Caraës, le directeur de course.

On a peu de moyens pour détecter les icebergs, si ce n’est les cartes que nous recevons de la part de la direction de course.

Pas infaillible mais bien utile pour les solistes dans ce désert océanique. "C’est un facteur clé d’avoir ces informations", avoue d’ailleurs Alexia Barrier, 25è au pointage de 17 heures, ce jeudi. "On a finalement peu de moyens pour les détecter, si ce n’est les cartes que nous recevons de la part de la direction de course. Quand on navigue dans le grand sud, ça fait partie des phénomènes exceptionnels que nous sommes susceptibles de rencontrer."

Si cette édition offre des conditions clémentes, la ZEA - ligne composée de 72 points - a tout de même été modifiée à deux reprises et relevée de cinq degrés depuis le départ, toujours dans cette quête de plus de sécurité. "Et à chaque fois qu’il y a un changement, on attend l’accusé de réception des skippers", complète Jacques Caraës. Pour atteindre l’épilogue du cache-cache entre navigateurs et icebergs, il faudra patienter jusqu’à ce que l’ultime concurrent dépasse le cap Horn, "une zone où il faut être vigilant car il y a des remontées d’eaux froides", éclaire Sophie Besnard. Soit jusqu’à la fin du mois de janvier.