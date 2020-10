Vendée Globe : en coulisses, Orange installe les équipements telecom

Le départ du Vendée Globe sera donné dans un mois. Le village du Vendée Globe, aux Sables d'Olonne, ouvrira, lui, le 17 octobre. Alors, sur place, tout le monde s'active. Pour ce qui concerne l’installation de télécommunications, le prestataire de service qui a été choisi au terme d'un appel d'offre est Orange. Depuis début septembre, 15 personnes travaillent d'arrache-pied pour installer wifi, internet mobile et fibres, et c'est un très gros chantier.

Quand beaucoup de personnes se retrouvent sur un seul site, les réseaux peuvent être rapidement saturés. Sur le plan médiatique, le Vendée Globe est aujourd'hui en France, le 2° événement après le Tour de France. Alors, il fut déployer de grands moyens pour le PC couse, les médias, les visiteurs et les skippers.

Les coulisses du PC course © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Tristan Fresneau est chef de projet événement pour le grand ouest : « sur le village, on a installés 45 antennes wifi, pour assurer une couverture wifi pour environ 10.000 personnes. On a tiré environ 16 kilomètres de câble, cuivre et fibre. Tout ça représente 4.000 heures de travail pour nos techniciens ». S'ajoute à cela la mise en place d'une antenne mobile pour renforcer le réseau 3 G et 4 G. 50.000 personnes peuvent s’y connecter en même temps. Pourtant, il y aura moins de monde cette année, à cause de l'épidémie de Covid 19, mais pour les techniciens, c'est justement une pression supplémentaire : « pour les personnes qui ne pourront pas venir, suivre ici le grand départ, pouvoir le vivre à la télé et dans d’autres médias, c’est extrêmement important. On a plus d’enjeu cette année ».

45 antennes wifi, comme ce petit boitier, sont installées sur le village du Vendée Globe © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Les skippers, eux aussi, auront besoin de liaisons très fiables, y compris quand ils navigueront autour du monde, et ça se fera pas satellite. Olivier Prodhomme est chargé de projet : « les skippers vont avoir à disponibilité un numéro rouge, sur lequel ils pourront appeler la direction de course dès qu’ils auront le moindre souci. Et cette ligne, il faut qu’elle fonctionne en permanence ». Alors, tout le monde s'active. Florent Lessure, 22 ans vient tout juste d'être recruté chez Orange. Pour lui, c’est un vrai coup de chance : « une semaine après que le sois arrivé, on m’a dit , tu vas aller au Vendée Globe, on a besoin de main d’œuvre. C’est vraiment top ! Il y a beaucoup de boulot, on n’arrête pas ».

Tout doit être prêt au plus tard le samedi 17 octobre. C'est ce jour-là qu'ouvrira le Village du Vendée Globe.