Vendée Globe : et de quatre à la suite pour Arnaud Boissières

C'est peu avant 9 heures, par un froid polaire, qu'Arnaud Boissières a mis un terme à son tour du monde à la 15ème place ce jeudi 11 février 2021. Il aura fallu 94 jours, 18 heures, 36 minutes et 6 secondes à celui qu'on surnomme Cali pour ramener son Imoca aux Sables d'Olonne.

"Je suis un peu stressé, confiait-il en direct à France Bleu Gironde quelques minutes avant la délivrance, parce que depuis les Açores on fait la course à cinq bateaux. Je suis excité, je m'attends à quelque chose d'énorme."

Quinze jours après avoir vécu à distance la victoire de son copain Yannick Bestaven, qui viendra le féliciter cet après-midi, Arnaud Boissières a aussi vécu comme une victoire le fait d'avoir résisté à ses poursuivants lors de la remontée de l'Atlantique.

A peine arrivé et déjà bien entouré. © Radio France - Bastien Munch

"Cette quinzième place, on s'est battu comme des acharnés pour l'avoir. Cette place à un sens, je suis fier de montrer que j'ai pu batailler et arriver avant mes collègues. C'est un moment fort dans une vie de franchir la ligne du Vendée Globe. C'est une chance que j'ai, c'est important de savourer tout ça."

Premier marin à boucler le Vendée Globe pour la 4ème fois de rang, déjà sur un projet pour disputer le prochain, Arnaud Boissières gardera le souvenir d'une 9ème édition très dure.

"Ce qui a été dur c'est l'intensité, il y a un niveau de compétition élevé. Pendant trois mois, on était au contact. Les conditions étaient dures, j'ai eu un peu plus de 60 nœuds à un moment, j'ai préservé le bateau et le bonhomme. Je n'ai jamais eu autant de neige sur un Vendée Globe. Mais c'est ça qui est fort et qui est beau."

Bloqué sur la ligne d'arrivée, l'Arcachonnais installé aux Sables d'Olonne, va devoir attendre le début d'après-midi et la marée pour pouvoir entrer dans le chenal et retrouver ses proches.

Moment intense des retrouvailles avec les proches. © Radio France - Bastien Munch

"J'ai mon petit garçon de 4 ans qui va rater l'école cet après-midi, mon grand garçon de 14 ans est venu d'Arcachon, il est là depuis hier et il est tout excité. Forcément, mes premiers instants seront pour mes deux enfants. Je ne sais pas à quoi m'attendre mais il y aura de l'émotion, c'est sûr."