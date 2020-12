Vendée Globe : Fabrice Amedeo abandonne

Privé de système informatique depuis jeudi matin, le skipper de Newrest – Art & Fenêtres a mis le cap vers l’Afrique du Sud. Fabrice Amedeo avait déjà son premier ordinateur en panne depuis plusieurs jours. Ce jeudi, son deuxième portable l'a lâché alors qu'il était classé en 21ème position; depuis, il ne naviguait plus qu'à l'aide de son GPS pour connaître sa position. Le marin ne souhaite pas prendre plus de risques et naviguer à l'ancienne alors qu'il évolue dans une mer très formée avec des vents à plus de 50 Km/h

Décision difficile à prendre

Dans un communiqué à son équipe, Fabrice Amedeo reconnaît que cette décision a été difficile à prendre. Le marin avait déjà fait demi-tour quelques heures après le départ de cette 9ème édition afin de réparer une avarie en tête de mât. Il était reparti encouragé par de nombreux spectateurs venus le saluer dans le chenal

Fabrice Amedeo avait dû réparer une avarie en tête de mât © Radio France - Anne Patinec

« Mon bateau va bien, mais depuis hier il est aveugle : suite à un nouveau problème d’ordinateur, je ne peux plus télécharger les fichiers météo, calculer la trajectoire optimale, la plus rapide possible, mais aussi parfois la plus sage possible. Face à cet obstacle irrémédiable sur ma route, deux options : arrêter ici mon Vendée Globe ou continuer. Il est possible de continuer à l’ancienne, sans information et de traverser ainsi les mers du Sud. Se laisser pousser par les éléments pendant un mois vers le Cap Horn. Mais _nos bateaux à foils sont diaboliques dans du vent fort et je veux pouvoir naviguer selon un principe qui a toujours été le mien : en bon marin et en ayant le sentiment de maîtriser ma sécurité et celle de mon bateau_. J’ai donc décidé d’arrêter à Cape Town mon Vendée Globe. C’est une décision qui a été difficile à prendre, mais que j’assume ».

En 2017 Fabrice Amedeo s'était classé 11ème dans le Vendée Globe. 27 marins sont toujours en course sur les 33 au départ. Charlie Dalin reste en tête mais son avance s'est beaucoup réduite.