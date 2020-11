Vendée Globe : Fabrice Amédéo ne devrait pas repartir avant demain

Après quelques heures de course, après avoir parcouru une petite centaine de kilomètres, Fabrice Amédéo a décidé dimanche soir de faire demi-tour après avoir constaté un problème en tête de mât. Le skipper de Newrest-Art et Fenêtres a accosté ce matin à Port Olonna vers 7h45. Son équipe a tenté une réparation en pleine nuit, au mouillage dans la baie, mais c'était trop compliqué et pas assez sécurisé car l'avarie se situe en tête de mât. L'avarie concerne le "hook", une pièce qui permet d'accrocher la voile d'avant, le gennaker, en haut du mât. Cette pièce est tordue. Une fissure a été également constatée au niveau de la sortie de la drisse (le cordage qui permet de hisser la voile) sur le mât. Le monocoque ne devrait pas repartir avant demain, mardi. L'équipe technique se mobilise pour réparer au plus vite

Un coup au moral

"_Ca met quand même un petit coup au moral et à la confiance de devoir faire-demi tour à peine parti" reconnaît Fabrice Amédéo. Le skipper va profiter de cet arrêt forcé pour se reposer. "Il valait mieux que ça m'arrive maintenant que dans trois semaines"_ se rassure le skipper "un Vendée Globe, ça dure trois mois, c'est important de repartir avec un bateau à 100%".

Souvent des retours anticipés

Quasiment à chaque édition du Vendée Globe, des skippers rentrent au port dans les premières heures de course afin de réparer des avaries. En 2016, Didac Costa avait fait demi-tour pour un problème de voie d'eau; il était reparti quelques jours plus tard. Un retour au port ne veut pas forcément dire que la course est perdue. On se souvient de la victoire de Michel Desjoyeaux dans l'édition 2008 alors qu'il était reparti des Sables d'Olonne 4O heures après le départ à cause de problèmes électriques.