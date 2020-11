Vendée Globe : Fabrice Amedeo repart

Fabrice Amedeo, skipper de Newrest – Art & Fenêtres, est reparti mardi soir à 22h15 des Sables d’Olonne. Le skipper avait dû faire demi-tour dimanche quelques heures après avoir pris le départ du Vendée Globe. Il avait un problème de casse. mardis soir, des Sablais sont venus l’acclamer le long du chenal. "Un départ super, avec une bonne ambiance. Il y avait du monde des deux côtés du chenal, c’était vraiment super. J’étais très touché, ça me booste pour la suite !" disait hier soir Fabrice Amedeo.

"A moi l'autoroute de la liberté"

Le navigateur a environ 450 milles à rattraper sur l’arrière de la flotte. "Ça fait quelques minutes que je suis seul sur mon bateau, je me sens bien. J’ai 5 nœuds de vent, j’avance à 7 nœuds. Pour l’instant je fais route au sud et ça va vite refuser pour faire route vers l’ouest. Le vent va monter progressivement toute la nuit jusqu’à demain après-midi où il va être très fort. Il faudra faire le dos rond et ensuite, à moi l’autoroute de la liberté et le tour du monde ! » disait mardi soir Fabrice Amedeo.