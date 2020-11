Vendée Globe : "j'espère que ça tiendra", il a créé la casquette en carton de Sébastien Destremau

"Pour moi, au début, une casquette c'était pour mettre sur la tête", rit Stéphane Munoz, cartonniste. C'est lui qui a réalisé la casquette en carton du voilier de Sébastien Destremau, moins de 48 heures avant le départ du Vendée Globe depuis les Sables d'Olonne, ce dimanche 8 novembre.

Il m'a demandé s'il pouvait prendre son ciré, au cas où

- Stéphane Munoz, créateur de la casquette en carton

Stéphane Munoz est un habitué des créations en carton, mais il s'agissait jusqu'ici surtout de meubles ou de statues. C'est lors du premier confinement qu'il rentre en contact avec Sébastien Destremau. Le skipper lui explique son projet de course neutre en carbone. "Je lui ai dit : c'est possible, raconte le cartonniste. On a continué a échanger puis on a dit 'banco'."

Quelques mois plus tard, il est aux Sables d'Olonne, le vendredi soir, deux jours avant la course, devant le casquette du bateau, achevée et en place. Il lui a fallu plus de 30 heures de travail, accompagné de plusieurs personnes de l'équipe du skipper, pour créer ce cockpit sur mesure. Va-t-elle tenir toute la course ? "Le seul risque qu'il prend, c'est de se mouiller, sourit Stéphane Munoz, mais en tant que marin il a un peu l'habitude."

100 m² de carton d'une usine locale

C'est l'usine DS Smith, à la Chevrollière, près de Nantes, qui a donné le carton nécessaire à la création de la casquette. "Le projet est en ligne avec notre vision et nos objectifs dans le monde de l'emballage", affirme le directeur du site, Philippe Brun. L'entreprise, qui compte 160 salariés, produit 80 000 tonnes de carton chaque année, à 90% pour le secteur de l'agro-alimentaire et principalement en Loire-Atlantique et Vendée.