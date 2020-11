Vendée Globe : "je me suis pris des poissons volants hier soir!" raconte Fabrice Amédéo

Fabrice Amédéo, sur Newrest Arts et Fenêtres, se trouve actuellement au large du Cap Vert, après 11 jours de course : "ça va bien, je suis dans les alizés, le début a été très tonique, mais là ça se calme un peu, ça commence à être des belles glissades, c'est agréable." . Le skipper d'origine mayennaise est à 400 kilomètres des côtes du Cap Vert : "je vois un très beau ciel étoilé, avec un petit croissant de lune, mais la journée c'est assez monotones, j'ai pris hier soir des poissons volants, mais autrement je ne vois pas d'autres animaux marins. On est de toute façon content de pas trop les voir, car quand on les prend avec nos bateaux c'est dramatique." Fabrice Amédéo essaye de rattraper la flotte après avoir du faire un retour technique aux Sables d'Olonnes quelques heures seulement après avoir pris la mer. Un second départ alors que la fenêtre météo n'était pas bonne. : "aujourd'hui j'accuse un retard de 5 jours sur le groupe de bateaux avec qui je comptais me battre au classement, pas les leaders qui sont intouchables, là je cravache pour les rattraper, ensuite on verra."

Un Vendée Globe aussi pour la bonne cause pour Fabrice Amédéo

Des capteurs ont été installés sur le bateau du Mayennais : "j'ai deux capteurs à bord, qui mesurent le CO2, la salinité et la température en surface. Ça permet à toute la communauté scientifique de mieux comprendre les conséquences du réchauffement climatique sur les océans. Et j'ai un deuxième capteur qui piège les micro-plastiques, que je dois changer tous les jours, pour mesurer la pollution de l'eau."