Vendée globe : Jean Le Cam sauve Kevin Escoffier

Kevin Escoffier est sain et sauf ! Après de longues heures d'angoisse, le skipper malouin a pu être récupéré par Jean Le Cam. Il avait se réfugier sur son radeau de survie après une voie d'eau sur son Imoca aux couleurs du groupe vendéen PRB. Jean Le Cam a été le premier a arrivé sur la zone. Il a vu Kevin Escoffier dans son radeau, mais, le temps de manœuvrer, il l'a perdu de vue, dans une mer avec des creux de cinq mètre et des vents de 20 nœuds (près de 40 kilomètres/heure). La direction de course a aussitôt demandé à trois autres skippers de se dérouter pour aller quadriller la zone et retrouver le skipper de PRB.

Jean Le Cam lui-même sauvé par un skipper de... PRB en 2009

Après de longues heures d'angoisses, Jean Le Cam a finalement réussi à retrouver Kevin Escoffier et à le faire monter à bord de son bateau. À 4 heures, ce mardi matin, la direction de course n'avait pas encore pu échanger avec les deux skippers. Kevin Escoffier a juste été aperçu souriant, emmitouflé dans sa combinaison de survie aux côtés de Jean Le Cam, dans les images envoyées par le skipper de Yes we cam, lui même sauvé au large du Cap Horn par Vincent Riou, sur PRB, lors du Vendée globe 2009.



Tout le monde va bien, ils se remettent

Jacques Caraës, le directeur de course raconte : "À 2h06, heure française (heure à laquelle il a dû précisément récupérer Kevin à son bord), Jean est redescendu à la table à cartes, puis nous avons vu Kevin arriver dans son dos en combinaison de survie. Ils sont apparus quelques secondes, en forme tous les deux avant que la vidéo ne coupe. Il va bien. Tout le monde va bien. Ils se remettent !".