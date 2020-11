Vendée Globe : Jérémie Beyou de retour aux Sables-d'Olonne pour réparer son bateau

Jérémie Beyou est revenu aux Sables d'Olonne en Vendée ce samedi 14 novembre à 13h10, moins d'une semaine après le départ du Vendée Globe. Le skipper victime de graves avaries a maintenant rejoint ses équipes pour réparer son bateau et repartir au plus vite.

"Et ça repart, et ça repart". Des Sablais sont venus témoigner leur soutien à Jérémie Beyou ce samedi 14 novembre. Le skipper est revenu aux Sables-d'Olonne, moins d'une semaine après le départ du Vendée Globe pour réparer son bateau. Dès les premiers jours de course, celui qui était pourtant favori a été victime de sévères avaries.

Des dégâts importants

Le marin breton a d'abord arraché une poulie, ce qui a abîmé une cloison et le pont de son bateau. Pendant qu'il était en train d'inspecter l'intérieur de son Imoca pour constater les dégâts, il a percuté un objet flottant non-identifié, ce qui a fortement endommagé son safran, une partie essentielle de son gouvernail. Ses équipes techniques sont donc désormais à pied d'oeuvre car l'objectif est qu'il puisse repartir le plus vite possible. Il aura jusqu'au 18 novembre 14h20 pour reprendre la mer, comme le prévoit le règlement.

Des Sablais ont pu prendre en photo le retour de Jérémie Beyou