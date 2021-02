Vendée Globe : Jérémie Beyou franchit la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne

Ce Vendée Globe ne s'est pas déroulé comme prévu pour Jérémie Beyou mais le skipper de "Charal" est finalement arrivé ce samedi 6 février aux Sables d'Olonne. Il a coupé la ligne d'arrivée à 9h15 et se classe 13ème. Jérémie Beyou avait dû faire demi-tour et regagner les Sables d'Olonne juste après le départ pour repartir avec neuf jours de retard sur ses concurrents à cause de problèmes techniques sur son bateau. Mais le skipper a finalement bouclé son deuxième Vendée Globe.