Vendée globe : Jérémie Beyou n'est pas sûr de repartir

Le Vendée globe pourrait perdre l'un de ses grands favoris ! Le skipper Jérémie Beyou a du faire demi-tour pour rentrer aux Sables-d'Olonne après une succession de problèmes sur son bateau. Il y a eu de la casse, les dégâts sont importants et le Breton confie ce jeudi midi qu'il n'est pas sûr de repartir. Il semble très abattu.

Depuis quatre ans, je vis dans l'objectif d'essayer de gagner le Vendée globe

"C'est sûr qu'il y a plus dur dans la vie. Mais quand tu es sportif de haut niveau, tu ne vis que pour ton objectif. Et moi, depuis quatre ans, je vis dans l'objectif d'essayer de gagner le Vendée globe. Je suis 100% là-dedans et je ne vois rien de ce qui existe autour. Donc forcément, quand ça s'arrête comme ça brutalement, c'est super violent", confie Jérémie Beyou lors de la vacation de la mi-journée.

Je ne pouvais pas y croire

C'est aussi pour ça que le Breton n'a pas fait demi-tour tout de suite. "J'aurais probablement du faire demi-tour tout de suite parce qu'aller passer le front (de la tempête) avec le bateau dans cet état, ça a fait d'autres dégâts collatéraux. Mais je ne pouvais pas y croire. C'est sûr que le réveil est un peu dur."

Les problèmes se sont enchaînés pour Jérémie Beyou : il a d'abord arraché une poulie, ce qui a abîmé une cloison et le pont de son bateau. Pendant qu'il était en train d'inspecter l'intérieur de son Imoca pour constater les dégâts, il a percuté un objet flottant non-identifié, ce qui a fortement endommagé son safran, une partie essentielle de son gouvernail. Il a décidé, avec son équipe, de poursuivre sa route, en pensant que le safran allait tenir. Mais à cause de la force du vent, une pièce qui tient le mât a fini par casser. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de faire demi-tour.

Sans doute samedi matin aux Sables-d'Olonne

Il devrait arriver aux Sables-d'Olonne samedi matin et il ne sait pas pour l'instant si tous les dégâts pourront être réparés à temps. Pour lui, la victoire finales semble désormais inenvisageable : "Je me réveille de quatre ans de préparation pour essayer de gagner et c'est fini ça. C'est parti".

Déjà je ramène le bateau et puis je verrai après

Les traits tirés, Jérémie Beyou est abattu. D'autant plus que son père a fait un AVC une semaine avant le départ du tour du monde à la voile et en solitaire. "J'ai occulté tout ça et là, ça m'éclate à la figure. Donc déjà je ramène le bateau et puis je verrai après". Pourra-t-il repartir ? "Je n'en sais rien".