Vendée Globe : Kevin Escoffier raconte son naufrage

Kevin Escoffier raconte ce mardi matin, son naufrage au large du cap de Bonne Espérance, hier. "Vous voyez les films sur les naufrages, c'était pareil en pire" raconte le skipper de PRB. Kevin Escoffier explique : "En quatre secondes, le bateau a planté. L’étrave (la partie avant du voilier) s'est replié à 90°. J'ai mis la tête dans le cockpit. Il y a eu une vague. J'ai eu le temps d'envoyer un texto. La vague a fait shunter l’électronique. C'est un truc de barjot, plier un bateau en deux !".

Jean Le Cam, le sauveur de Kevin raconte "un truc de dingue"

Kevin Escoffier a été récupéré sain et sauf par Jean Le Cam, dans la nuit de lundi à Mardi. Le skipper de PRB avait dû se réfugier sur son canot de survie après avoir vu son voilier se casser en deux alors qu'il allait franchir le cap de Bonne Espérance. Jean Le Cam raconte avoir aperçu une lumière dans une vague et "là tu passes du désespoir à un truc de dingue". Jean le Cam s'est approché au plus prés du canot de sauvetage. Le sauveur de kevin Escoffier raconte : "Je lui balance la bouée rouge, il arrive à l'avoir et ensuite c'est la pêche au maquereau mais au final c'est réussi et là... Bonheur !".