Vendée Globe : Kevin Escoffier récupéré par la Marine nationale

C'est la première fois qu'une telle opération a lieu en pleine mer sur le Vendée Globe. Après 5 jours de colocation à bord de Yes We Cam, Kevin Escoffier a été débarqué dans la nuit de samedi 5 à dimanche 6 novembre par la marine nationale.

Un débarquement à 570 km de toute terre

Le sauvetage, réussi, a eu lieu à 3 heures du matin (heure française) à 3500 kilomètres du Cap de Bonne-Espérance et à 570 kilomètres de toute terre. Il s'est déroulé dans des conditions compliqué, avec un vent soufflant à 40 kilomètres/heure et les vagues dépassant les 4 mètres.

En route pour La Réunion

La frégate de la marine nationale faisait route depuis deux jours. Un semi-rigide a été mis à l'eau pour éviter d'endommager le monocoque. Kevin Escoffier a alors enfilé sa combinaison de son survie et s'est jeté à l'eau, relié par une ligne de vie. Le skipper est sain et sauf et débarquera à La Réunion en fin de semaine prochaine.

Le mardi 1er décembre, le monocoque du skipper malouin avait coulé et le skipper avait passé 12 heures sur un radeau de sauvetage avant d’être secouru par son adversaire, l’expérimenté Jean le Cam. Ce dernier a reçu tout de même un paquetage de nourriture pour compenser les vivres partagés depuis cinq jours avec Kevin Escoffier.