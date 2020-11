Vendée Globe : l'arcachonnais Arnaud Boissières en mission pour les confinés

Arnaud Boissières a hâte de partir pour son quatrième Vendée Globe. L'arcachonnais est confiné aux Sables d'Olonnes jusqu'au départ. Même si cette édition est marquée par la crise sanitaire il se sent chanceux de partir et espère partager son aventure avec les gens seuls et confinés

Arnaud Boissières était l'invité de la matinale de france bleu gironde à deux jours du départ. Comme les 32 autres skippers, il reste confiné aux Sables d'Olonnes. Dimanche, pour le départ, il ne vivra pas le bain de foule traditionnel, mais il sait qu'il aura une bouffée d'énergie à travers les banderoles déployées depuis les appartements riverains. Même si l'arcachonnais participe à son quatrième Vendée Globe, il sait que cette année la course aura une saveur particulière avec la crise sanitaire. Il se sent donc en mission pour faire vivre la course aux gens seuls et confinés

Tout est ordonné contrairement à ma chambre quand j'étais gamin

Le skipper est prêt pour ce nouveau défi, et même si il apparaît comme un vieux routard, il a l'état d'esprit du jeune insouciant et plein de fraîcheur. Mais il sait qu'il ne faut rien laisser au hasard dans ce tour du monde forcément imprévisible. D'ailleurs sur les 238 kilos de matériel embarqués, il y a 100 kilos de nourriture

Ma maman m'a préparé des petits bocaux pour les dimanches. Ma sœur a préparé des lentilles saucisse pour noël, du foie gras, une bouteille de vin de bordeaux car je suis un bon vivant du sud ouest

