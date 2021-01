Vendée Globe : la Carterétaise Miranda Merron franchit le Cap Horn

C'est la deuxième fois de sa carrière que Miranda Merron passe par ce lieu mythique de la voile, elle qui a déjà aperçu les côtes chiliennes en 2002 lors de la Volvo Ocean Race. Mais c'est seulement la première à l'occasion du Vendée Globe. Pour sa première participation à ce tour du monde en solitaire, la skippeuse a franchi le Cap Horn, au sud du Chili. Il était environ 10h23 (heure française) lorsque son Imoca Campagne de France passait le dernier des 3 grands caps avant la remontée vers les Sables-d'Olonne.

Encore beaucoup de chemin

Miranda Merron est la 22ème skippeuse à franchir le Cap Horn lors de cette 9ème édition du Vendée Globe. Elle aura mis 69 jours et 23 minutes de course pour atteindre ce but. "C’est étonnant de penser qu’il y a un immense continent juste là devant, caché par les nuages", ironise-t-elle. Immense, c'est le chemin qui lui reste encore à accomplir avant de rallier la ligne d'arrivée en Vendée. Terminées les eaux du sud, place désormais à la remontée de l'Atlantique. Miranda Merron a encore plus de 7 000 miles nautiques à avaler.