Vendée Globe : "la huitième place c'est complètement surréaliste" s'enthousiasme Maxime Sorel (V&B - Mayenne)

Ce lundi après-midi, on pouvait deviner et même entendre au téléphone que Maxime Sorel arborait un grand sourire sur son bateau (V&B - Mayenne). Le skipper est actuellement huitième au classement du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Depuis le 20 décembre, le Malouin grimpe au classement, chose quasi-inespérée d'après lui.

"Les conditions météo sont très aléatoires et il faut savoir en profiter. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement. La flotte de devant était un peu à l'arrêt et moi je suis arrivé avec du vent et reparti avec eux. C'est toujours bon à prendre avec mon bateau" explique Maxime Sorel. En plus son bateau n'est pas de la dernière génération, le navigateur redouble donc d'attention pour vérifier que l'Imoca se comporte bien. "Ce n'est pas un bateau neuf. On est plus que content d'être dans le top 10. Déjà la huitième place c'est complètement surréaliste. Tout ce que je vais pouvoir grappiller, je vais le faire ! Je ne lâcherai rien. Après tous les bateaux autour de moi sont plus puissants ou plus récents, avec des capacités de vitesse bien supérieures. Donc je ne me donne pas vraiment d'objectif par rapport à ça" confie le marin.

Maxime Sorel se rapproche du Point Némo, l'endroit le plus éloigné de toute terre émergée, dans l'océan Pacifique. "Et je le remarque assez facilement car d'habitude il y a plein d'oiseaux qui viennent voler autour du bateau puisqu'il pousse les poissons sur le côté. Mais là, à l'approche du Point Némo il y en a de moins en moins, ce qui veut dire que l'on est loin des côtes" termine Maxime Sorel. Dans une semaine environ, le navigateur devrait franchir le mythique Cap Horn, avant de remonter au nord vers les Sables d'Olonnes.

