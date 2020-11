Vendée Globe : la normande Miranda Merron affronte son premier coup de vent

Et quel coup de vent ! La nuit de mardi à mercredi 11 novembre a été longue, stressante et mouvementée pour les 33 concurrents du Vendée Globe. Plus de 40 nœuds de vent en permanence - et plus dans les rafales- lors de la traversée de ce front froid en circulation vers le Nord.