Vendée Globe : la préfecture annonce le huis clos pour l'arrivée des bateaux aux Sables-d'Olonne

L'arrivée du Vendée Globe, sans doute mercredi 27 janvier, aux Sables d'Olonne, s'annonce passionnante, mais les fans de la course autour du monde en solitaire seront quand même déçus : ils ne pourront pas venir assister aux passages des bateaux dans le port, notamment le long du chenal. La préfecture annonce ce vendredi que les arrivées se feront à huis clos, comme pour le départ, en raison, bien sûr, de la crise sanitaire. Les spectateurs ne pourront pas non plus se masser dans la partie nord de la grande plage, près de la jetée.

Les secteurs interdits

Voici la liste des secteurs interdits au public :

La petite jetée et la grande jetée, et leurs passerelles d’accès respectives ;

L'ensemble des cheminements piétonniers autour de la Salle des Gardes et du prieuré Saint-Nicolas, promenade Jean XXIII (de la rue Saint-Nicolas au quai du brise lames), quai du brise lames, quai des Boucaniers, quai Georges V, quai Rousseau Mechin, quai Alain Gerbaud, quai Albert Prouteau, quai Amiral de la Gravière, cheminement piéton entre le ponton N du port de la Cabaude et le quai treuil inclus, quai Franqueville, quai Emmanuel Garnier, quai René Guiné, quai Dingler ;

La promenade Wilson et promenade de l’Amiral Lafargue, de la base de mer au Palais de justice, et la partie de la grande plage se situant au droit de cette zone.

Une partie du secteur interdit - Préfecture de la Vendée

Aucune chance non plus de voir les skippers un fois au port : les organisateurs ont en effet annoncé dès jeudi que le village du Vendée Globe sera également interdit au public.