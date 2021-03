Vendée Globe : la remise des prix aura lieu le 22 mai aux Sables d’Olonne

La date a été confirmée ce lundi par les organisateurs : la remise des prix du Vendée Globe aura lieu le samedi 22 mai. En revanche, la présence du Président Emmanuel Macron n’est pas confirmée, pas plus que la forme que prendra ce dernier acte de la course autour du monde en solitaire.

Un succès médiatique en forte hausse

Les organisateurs ont aussi présenté le bilan de cette édition 2020-2021, qui a vu la victoire de Yannick Bestaven. C'était l'édition du coronavirus, marquée par la quasi absence de public. Malgré les mesures sanitaires, le Village du Vendée a reçu 200 000 visiteurs en 13 jours, du 17 au 29 octobre, date du 2e confinement national. C'est bien, mais on est quand même bien loin des quelques un million 500.000 visiteurs accueillis il y a quatre ans ! En revanche, sur internet et dans les médias, le succès a été énorme.

Le site du Vendée Globe, par exemple, a enregistré 115 millions de visites, contre 87 millions lors de l'édition précédente, il y a quatre ans, soit une hausse de 33%. Toujours d’après l’organisation, 66,7 % des Français ont suivi le Vendée Globe , contre 52% en 2016. C’est une augmentation de près de 15%. La notoriété de l’événement a également augmenté : 95,6% des Français connaissent aujourd’hui le Vendée Globe, 87% en 2016.