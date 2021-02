Vendée Globe : le bateau Bureau Vallée de Louis Burton de retour à Saint-Malo

Deux semaines après avoir pris la 3e place du Vendée Globe, Louis Burton a retrouve à Saint-Malo son bateau Bureau Vallée 2, arrivé des Sables d'Olonne au petit matin ce vendredi.

Un bateau désormais amarré à un ponton enneigé sur le quai de Terre-Neuve à Saint-Malo, et qui a souffert après 80 jours passés en mer comme l'explique Louis Burton : "Structurellement il est bon état, il y a juste une cloison qui a fissuré dans le deuxième front peu de temps après le départ. Après, toutes les pièces d'usure du bateau sont bien usées parce que j'ai quand même bien tiré dedans. Il y a quelques mauvaises surprises sur les circuits électriques, sur l'hydraulique... Rien de rédhibitoire mais il y a un joli chantier de remise en état que l'on démarre dès lundi."

Un bateau qui sera remis en état, peu importe si Louis Burton et sa structure Be Racing dirigée par son épouse Servane Escoffier décident de le vendre ou de le conserver. L'idée de construire un nouveau navire a été abandonnée car jugée trop coûteuse, mais l'achat d'un bateau plus récent est à l'étude : "On travaille sérieusement sur l'opportunité de racheter un bateau, après dans les bateaux récents il n'y a pas que des bateaux intéressants. Il n'y a pas tant que ça de très bons bateaux disponibles à la vente. Il y a une sorte de mercato, c'est en ce moment et si ça marche on aura des annonces à faire très vite" souffle Louis Burton.

Louis Burton et Bureau Vallée vont déambuler dans les bassins malouins

Ce samedi, avant de démarrer le chantier sur le bateau lundi, Louis Burton va défiler avec son navire Bureau Vallée dans les bassins malouins à partir de 14h. Les habitants de la Cité Corsaire pourront saluer le récent troisième du Vendée Globe.