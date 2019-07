Vendée Globe : le bateau de la normande Miranda Merron mis à l'eau à Caen

Caen, France

Soleil au beau fixe pour Miranda Merron ! Alors que d'autres se prélassent sur la plage ou se calfeutrent à l'abris du soleil, la navigatrice profite de l'été pour mettre à l'eau le bateau "Campagne de France" avec lequel elle participera au prochain Vendée Globe. Le départ de la célèbre course autour du monde à la voile, en solitaire et sans escale sera donné des Sables-d'Olonne à la rentrée 2020. Un moment d'intense émotion :

Miranda Merron au micro de Michel Legorjus Copier

Le bateau "Campagne de France" © Radio France - Michel Legorjus

A ses côtés, son compagnon Halvard Mabire qui va diriger le programme et s'occuper de la préparation. Il estime que participer à une telle course reste un véritable exploit :

Halvard Mabire au micro de Michel Legorjus Copier

Toutefois, la participation n'est pas encore totalement acquise : 30 bateaux seront retenus pour prendre le départ et il y a déjà 35 candidats. Miranda Merron devra passer par des qualifications et engranger des miles dans plusieurs courses : le Fasnet dans 10 jours et la transat Jacques Vabre à l'automne prochain. Une course que la navigatrice disputera avec Halvard Mabire.