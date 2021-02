Vendée Globe - Le coup de gueule "contre les saloperies" dans l'océan de l'Arcachonnais Arnaud Boissières

"La mer n'est pas une poubelle", dit Arnaud Boissières dans une vidéo publiée aux large des Açores, à quelques jours de son retour aux Sables d'Olonne dans le Vendée Globe. "On sait qu'on revient à la civilisation quand on voit toutes ces saloperies !" ajoute-t-il.

Jérémie Beyou et Romain Attanasio sont arrivés aux Sables d'Olonne samedi, respectivement à la 13è et 14è place. Pour Cali (qui devrait être le prochain à en finir avec le Vendée Globe), il reste encore un peu de chemin. Le skipper d'Arcachon pourrait débarquer en milieu de semaine prochaine. Et à proximité des Açores, Arnaud Boissières a publié une vidéo sous forme de coup de gueule. "On sait que l'on revient à la civilisation parce que ça fait quatre jours qu'on se bat contre des saloperies en mer : des poches en plastique, des filets... C'est hallucinant ! La mer n'est pas une poubelle ! Voilà c'était le message du soir" conclut Arnaud Boissières.