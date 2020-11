Vendée Globe : le favori Alex Thomson victime d'un problème sur la structure de son monocoque

Après la mésaventure de Jérémie Beyou, Alex Thomson était le grand favori de ce neuvième Vendée Globe. Mais depuis ce samedi 21 novembre, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Le Gallois a d'abord perdu sa première place au classement général au profit de Thomas Ruyant, puis sa deuxième place cette nuit. Il est désormais troisième. Pire encore, hier soir vers 20 heures, il a indiqué à son équipe avoir un "problème de structure" sur son bateau Hugo Boss.

"Thomson et son équipe, ainsi que leurs architectes et ingénieurs, travaillent pour évaluer l'étendue du problème structurel et pour déterminer les réparations afin d'établir un calendrier", écrit son équipe dans un communiqué avant d'ajouter que "Thomson est en sécurité et sain et sauf."

Un problème qui empêche le favori d'avancer à vive allure. En quatre heures ce dimanche matin, il a perdu 18 milles sur le leader. Alex Thomson se situe maintenant à 92 milles de Thomas Ruyant et 72 milles de Charlie Dalin, deuxième.