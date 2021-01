VIDEO FRANCE BLEU - Le Havrais Charlie Dalin salue les Normands depuis le Cap Horn

Charlie Dalin a passé le cap Horn ! Son bateau APIVIA a franchi à 5h39 le troisième et dernier cap mythique du Vendée Globe. Et sur le selfie envoyé peu de temps après, il a le sourire.

Charlie Dalin a aussi envoyé ce message à ses supporters normands :

Le Havrais à bord d'Apivia, en 2ème position, compte ce dimanche matin près de 15 heures de retard sur le leader de la course Yannick Bestaven sur Maîtrecoq IV. Retour donc dans les eaux de l'océan l'Atlantique où les conditions météo s'annoncent plus clémentes. Comme dit Yannick Bestaven, "ça sent la remontée vers la maison!"

Les prochains skippers du Vendée Globe attendus lundi devant la Terre de Feu sont Thomas Ruyant et Damien Seguin.

à lire aussi Vendée Globe : Charlie Dalin dans la position du chasseur