Vendée Globe : le Malouin Kévin Escoffier déclenche sa balise de détresse, Le Cam en route pour le secourir

Peu avant 15h, alors qu'il naviguait toujours dans les eaux de l'Atlantique Sud, Kevin Escoffier a prévenu l'organisation de la course que de l'eau s'infiltrait sur son bateau. Peu après, le skippeur malouin de PRB a déclenché sa balise de détresse pour demander un secours. Son concurrent le plus proche géographiquement, Jean Le Cam, se dirige sur zone pour porter assistance à Kevin Escoffier. Il aperçoit le marin sur son radeau de survie et va le récupérer à bord dans les prochaines minutes.

Jean Le Cam va déplomber son moteur : c'est à dire qu'il va utiliser son moteur d'urgence, en descellant le plomb apposé sur celui-ci pour prouver aux commissaires qu'il n'a pas servi. Après le sauvetage, Jean Le Cam (Yes we Cam !) pourra reprendre la course normalement. En 2009, Jean Le Cam était en détresse sur le Vendée Globe, et Vincent Riou sur PRB était venu à son secours au niveau du Cap Horn.

Plus d'infos à venir...