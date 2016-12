Vendée Globe : le montage du "village arrivées" débute avec une semaine d'avance

Les premiers concurrents du 8ème Vendée Globe sont attendus aux Sables d'Olonne dès la mi-janvier. Alors le montage du village a débuté dès hier à Port Olona. Avec une semaine d'avance...

Le chantier devait débuter le lundi 2 janvier. Mais compte tenu des vitesses records affichées par les deux premiers concurrents, les organisateurs ont préféré jouer la sécurité, en avançant d'une semaine le montage du village où seront accueillis les skippers qui parviendront à boucler la boucle. En plus de la grande scène, le chantier consiste à monter trois espaces sur 2600m² : le premier accueillera l'exposition du Conseil Départemental dédiée à la course, le second recevra le restaurant et les salles de réception, et la troisième tente abritera les conférences de presse, et les vacations qui seront réalisées depuis les Sables d'Olonne dès l'ouverture du village.

Les prestataires ont donc été contraints de rappeler leurs équipes en pleine période de fête, pour être certains que le site sera bien opérationnel le 14 janvier. Le montage des chapiteaux sera terminé dès demain, l'aménagement et la décoration pourront débuter lundi prochain. Avec une bonne semaine d'avance...