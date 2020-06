Vendée Globe : le navigateur vendéen Benjamin Dutreux perd son sponsor

Le parcours des concurrents du Vendée Globe est souvent semé d’embûches, et Benjamin Dutreux n’échappe pas à la règle. Le jeune skipper vendéen vient d’être « lâché » par son sponsor principal. Il lui faut très vite trouver un partenaire titre, c'est à dire celui qui donnera son nom au bateau. Un vrai coup dur, mais ce n'est pas une surprise, dit le skipper.

Le groupe Oceania Hotels a été touché de plein fouet par la crise sanitaire pendant le confinement : « on a l’un et l’autre essayé de s’accrocher à ce partenariat en se disant que ça allait repartir. Après, chacun a ses priorités. Eux, ils ont des emplois à préserver ». Mais on ne va pas mettre la clef sous la porte dès demain matin, confie le navigateur de 30 ans. "Ce n’est pas une catastrophe, et nous avons des pistes".

En attendant, le travail technique continue. Benjamin Dutreux est une nouvelle fois sorti en mer, ce mercredi : « le bateau est prêt, l’équipe est prête, il n’y a plus qu’à mettre un nouveau logo sur la coque ».