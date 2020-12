Vendée Globe : le Sablais Sébastien Simon a cassé un foil

Sébastien Simon a heurté un Ofni, objet flottant non identifié, ce mercredi matin, dans le Vendée Globe. Ce choc a entraîné des dégâts importants sur le foil tribord de son voilier Arkéa-Paprec. Le skipper n’est pas blessé.

Le choc s'est produit alors que Sébastien Simon naviguait en 4e position du Vendée Globe, à 436 milles ( environ 800 kilomètres) du leader Charlie Dalin. Il est en contact avec son équipe technique pour faire le point sur les dégâts.

Le PC course indique que le foil est très endommagé : "la cale basse (point d’appui bas du foil, jonction entre le foil et le bateau) et le puits de foil (c’est dans ce puits que le foil traverse le bateau) ne sont plus solidaires du bateau. Sébastien met tout en œuvre pour maîtriser la situation notamment en prévision de la mer forte et du vent soutenu à venir la nuit prochaine. Il a couché le bateau pour limiter l’entrée d’eau dont on ne connaît pas encore l’importance".

Au moment de la collision, Sébastien Simon naviguait bâbord amure à 17,6 nœuds de vitesse instantanée au classement de 9h00 , avec un vent d'une vingtaine de nœuds et une mer formée avec des creux de 3 à 4 mètres.