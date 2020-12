Vendée Globe : le skipper Arnaud Boissières se déguise en Père Noël

Participer au Vendée Globe n'empêche pas de fêter Noël pour les skippers. Arnaud Boissières en mer depuis 48 jours s'est déguisé en Père Noël pour le réveillon. Ce jeudi, le navigateur va également profiter d'un repas amélioré et de quelques cadeaux.

Naviguer pour le Vendée Globe n'empêche pas Arnaud Boissières de fêter Noël. Ce jeudi, le skipper en mer depuis un mois et demi, s'est déguisé en Père Noël et a découvert des cadeaux dans son bateau. Comme la plupart des Français il va profiter d'un repas amélioré en ce jour de Noël. Des membres de son équipe et ses proches lui ont même envoyé une vidéo pour qu'il garde le moral.

Un pot de Nutella parmi les cadeaux

L'équipe du skipper avait anticipé le jour du réveillon de Noël. "Une de mes sœurs m'a fait un repas avec du foie gras et des saucisses lentilles," déclare Arnaud Boissières. Toutes ces petites attentions lui évitent _"d'avoir le blues"_. "Je pense tout de même à mes enfants et à ma famille mais c'est magique de passer Noël au milieu de l'océan."

Le Père Noël savait que j'allais passer Noël tout seul donc il m'a laissé un sac avec des cadeaux - Arnaud Boissières

Plusieurs skippers se sont envoyés des photos déguisés en Père Noël. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Avec plusieurs skippers ils ont fait un concours du meilleur déguisement de Père Noël. Une façon de garder de la convivialité entre les compétiteurs.