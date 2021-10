Vendée Globe : le skipper britannique Alex Thomson ne participera pas à l'édition 2024

Il était systématiquement placé dans la catégorie des favoris à chaque fois qu'il annonçait sa présence dans la plus célèbre des compétitions à la voile. Après cinq Vendée Globe successifs couronnés d'une deuxième et troisième place en 2013 et 2018, le skipper britannique Alex Thomson a annoncé, ce lundi, sa décision de faire une pause. Il ne participera donc pas à la prochaine édition dont le départ sera donné le 10 novembre 2024 des Sables-d'Olonne.

Le skipper d'Hugo Boss veut se consacrer à sa famille

"J'adore le sport mais il est maintenant temps pour moi de passer plus de temps sur terre, avec ma jeune famille, écrit le sportif de 47 ans dans un communiqué. Ma femme Kate a élevé seule nos enfants au cours des dix dernières années pendant que je poursuivais mon rêve. Maintenant, je veux soutenir Kate et lui permettre la même opportunité qu'elle m'a donnée. Cela ne veut pas dire que je prends ma retraite, je change simplement de rôle, passant la plupart de mon temps en mer à passer plus de temps sur terre."

Co-favori avec Jérémy Beyou du précédent tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, le concurrent Hugo Boss avait dû abandonner après avoir rencontré de gros problèmes sur son Imoca puis croisé la route d'un objet flottant non identifié. Le quadragénaire ne quitte pas pour autant le monde de la voile mais il ne précise pas, à ce jour, le rôle qu'il endossera dans les prochains mois. Alex Thomson n'exclut pas non plus de revenir en Vendée en 2028 dans l'espoir d'enfin concrétiser son rêve. "L'objectif a toujours été de gagner le Vendée Globe, qui reste pour moi le défi sportif le plus difficile au monde et nous ne l'avons pas encore accompli", avoue le Gallois. Quant au nom de son remplaçant, il n'a pas encore été dévoilé par son écurie, Hugo Boss.