VIDÉO - Le skipper Maxime Sorel, accompagné par des dauphins, vous souhaite une bonne année 2021

Maxime Sorel a passé le cap de la nouvelle année en plein milieu de l'océan Pacifique. Le navigateur de 34 ans dispute son premier Vendée Globe, le tour du monde à la voile et en solitaire. Au menu de son réveillon de la Saint-Sylvestre, du foie gras et des pâtes. Mais les conditions météos compliquées n'ont pas permis à Maxime Sorel de profiter pleinement du moment.

Un spectacle de dauphins

Heureusement, juste avant que le vent ne se lève, le skipper du bateau V and B-Mayenne a pu profiter d'un spectacle de dauphins autour de l'étrave de son voilier : "Il y avait du soleil et j'ai vu des dauphins très caractéristiques du grand sud, des dauphins noir et blanc. C'est sympa de se faire accompagner. Cela faisait longtemps que je n'avais pu vu des animaux et que je ne m'étais pas baladé sur le pont."

Découvrez dans la vidéo ci-dessous, les images de Maxime Sorel au milieu des dauphins dans l'océan Pacifique.