Vendée Globe : le triomphe d'Armel Le Cléac'h

C'était son rêve, et cette fois le marin breton l'a fait. Il remporte ce jeudi son Vendée globe en 74 jours 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Il bat même le record de François Gabart.

Armel Le Cléac'h atteint enfin son graal en remportant une victoire dans le tour du monde en solitaire, après en avoir été le dauphin de Michel Desjoyeaux en 2008-2009, puis celui de François Gabart en 2012-2013. Le marin breton a passé au total 56 jours en tête de la course.

La troisième tentative est la bonne

Depuis le départ le 6 novembre des Sables-d'Olonne, le Finistérien de St Pol de Léon, a dû exprimer toutes ses ressources de double vainqueur de Solitaire en Figaro afin de contenir, jusqu'au finish, les assauts du tenace Britannique Alex Thomson sur Hugo Boss. Le leader breton est parvenu à garder la tête de la course depuis un mois et demi malgré la pression d’un Alex Thomson incisif. Le Gallois était paré à attaquer à la moindre opportunité pour être le premier étranger à remporter l'Everest des mers.

Dimanche, Armel Le Cléac'h confiait qu'il aurait "aimé avoir une fin de course plus détendue".

Ce petit-fils de marin-pêcheur aura 40 ans en mai prochain. Il est resté en tête de la course non-stop du 3 décembre jusqu'au passage de la ligne d'arrivée. Il se paye même le luxe de faire mieux que François Gabart (74 jours de course contre 78 jours pour François Gabart). En 2013, il ne lui a manqué que trois heures, dix-sept minutes et un soupçon de réussite pour y parvenir.

