Vendée Globe : les 33 skippers négatifs au coronavirus

C'était une épée de Damoclès au-dessus de leur tête mais la menace est enfin levée. Les 33 skippers du Vendée Globe pourront tous prendre le départ de la course comme prévu dimanche 8 novembre car ils sont négatifs au Covid-19. Ces test, effectués il y a 48h, n'ont révélé aucune trace du virus et aucun cas contact. « Le protocole sanitaire mis en place par l’organisation a permis de préserver avec efficacité l’ensemble de la flotte en vue du départ", se félicite Yves Auvinet, le président du département de la Vendée, organisateur de la course. Le départ aura donc bien lieu pour tout le monde ce dimanche à 13h02 et sera retransmis en direct sur France Bleu Loire Océan.