Vendée Globe : "Les chances de Clarisse ne sont pas éteintes", selon la ministre des Sports

Après Clarisse Crémer elle-même, après la réponse du Team Banque Populaire, c'est Amélie Oudéa-Castéra qui prend la parole.

La ministre des Sports s'est exprimée jeudi soir et affirme que "pour 2024, les chances de Clarisse ne sont pas éteintes." Elle explique avoir échangé avec le président du Vendée Globe, Alain Leboeuf. Il "reconnaît que le règlement de la course devra impérativement évoluer pour permettre aux navigatrices de vivre sereinement leur maternité. Je suis en contact avec les parties prenantes qui, toutes, ont à cœur de trouver une solution".

La navigatrice installée dans le Morbihan, 12e du dernier Vendée Globe et première femme à l'arrivée, a donné naissance à une petite fille en novembre... durant la Route du Rhum.

Le Team explique qu'elle se trouve dans "une situation qui ne lui permet pas d’espérer obtenir le nombre de points nécessaires pour se qualifier". Les navigateurs doivent engranger des milles de qualification, ils ne sont plus automatiquement qualifiés en ayant terminé la précédente édition. Le sponsor explique aussi ne pas avoir trouvé de solutions avec l'organisateur.

Clarisse Cremer "sous le choc"

"Sous le choc", Clarisse Cremer estime être discriminée du fait de sa maternité et ne comprend pas le "risque" évoqué : "Il restait 2 saisons complètes et 4 transatlantiques pour revenir au niveau, j'étais à fond pour finir ma rééducation au plus vite."

L'organisateur a répondu dans la soirée, expliquant que "le processus de qualification et de sélection" se déroule "sur quatre ans". Attribuer une wild card, une invitation à Clarisse Crémer ? Ce serait possible, mais il est encore trop tôt, et en tout cas impossible selon les règles, au-delà de 40 skippeurs qualifiés. "Celle-ci ne pourra être fléchée avant la fin du parcours de sélection, le Vendée Globe ne connaissant pas les skippers qui pourraient y prétendre."