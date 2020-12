VIDÉO - Vendée Globe : en haut de son mât, Louis Burton filme des images impressionnantes

Le skipper Louis Burton a réussi à réparer plusieurs soucis sur son bateau. Il a notamment été obligé de monter en tête de mât. Une souffrance pour le navigateur mais des images exceptionnelles pour nous quand on est sur la terre ferme.

C'est reparti pour un tour (du monde) ! Louis Burton était handicapé par plusieurs avaries sur son bateau. Mais il est parvenu à tout réparer après de longues heures de travail. Le skipper, qui a fait ses armes sur le lac d'Eguzon pendant sa jeunesse, a repris de plus belle son aventure sur le Vendée Globe.

Ce week-end, Burton a reçu l'autorisation de se rapprocher de l’île de Macquarie, au sud de la Nouvelle-Zélande. À l'abri du vent, il a pu réaliser tous les travaux nécessaires pour remettre en ordre de marche son monocoque. Au moment de reprendre la course, Louis Burton en a profité pour tourner des images exceptionnelles. En plein milieu de l'Océan Pacifique, il se filme en haut de son mât.

"J'espère que vous apprécierez le paysage parce que moi je déteste ça. C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul", confie le skipper. "Ça fait partie des trucs les plus hards de ma vie de navigateur. On va descendre sans se casser la figure", ajoute Louis Burton. Après 43 jours de course, il pointait à la onzième place.