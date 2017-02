Vendée globe : les pompiers des Sables-d'Olonne mettent le feu au chenal pour l'arrivée de Didac Costa

Les pompiers des Sables-d'Olonne ont mis l'ambiance pour l'arrivée de Didac Costa, le skipper espagnol, pompier comme eux. Ils l'avaient déjà aidé à vider son bateau qui avait pris l'eau juste après le départ.

Ils l'avaient promis, ils l'ont fait ! Les pompiers des Sables-d'Olonne ont mis une grosse ambiance, au bord du chenal, ce jeudi midi pour l'arrivée de Didac Costa. Le skipper espagnol boucle son premier Vendée globe en 108 jours, à la quatorzième place et grâce aux pompiers des Sables. Ils l'avaient aidé à vider son bateau qui avait pris l'eau juste après le départ. Sans eux, pas sûr que Didac Costa aurait pu reprendre la mer.

Un ponton qui s'annonce rythmé pour @didacVG2016 ! À suivre sur Facebook ! #VG2016 pic.twitter.com/9Kzf4My9GL — Vendée Globe (@VendeeGlobe) February 23, 2017

Une belle histoire d'amitié

Résultat, la naissance d'une belle histoire d'amitié. Pendant toute la course, les pompiers sablais ont régulièrement pris des nouvelles et envoyé leurs encouragement au skipper catalan, pompier comme eux. Et pour son retour, ils ont sorti les lances à incendie, les fumigènes, les tambours et ils ont aussi allumé la sirène.

Chez nous, les pompiers, on fait les choses en grand !

"Je n'en attendais pas moins", a glissé Didac Costa dans un sourire juste après son arrivée au ponton. "Chez nous, les pompiers, on fait le choses en grand ! C'est quand même impressionnant et je leur suis reconnaissant. Pour cet accueil à l'arrivée mais surtout pour ce qu'ils ont fait avant. Ils m'ont aidé à réparer les dégâts que j'ai eu et à repartir."

Le skipper espagnol qui a aussi confié sa joie d'être venu à bout de ce Vendée globe : "ça a été très difficile. La course bien sûr, mais aussi tout le travail en amont, deux ans de travail et d'effort. Et d'avoir réussi à mener ce projet à bien, forcément, ça me rend très heureux".

Romain Attanasio attendu ce vendredi midi

Il reste désormais quatre skippers en mer : Conrad Colman, Romain Attanasio, Peter Heerema et Sébastien Destremeau. Le prochain à franchir la ligne d'arrivée, ce sera Romain Attanasio, en principe ce vendredi entre midi et 14h.