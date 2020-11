Vendée Globe : les vidéos des skippers au large du Cap-Vert

Après une première semaine de course difficile, passée à affronter les tempêtes, les skippers du Vendée Globe naviguent maintenant dans des eaux plus calme au large du Cap-Vert. Ce petit moment de répit leur a laissé un peu de temps pour faire des vidéos. Vous trouvez ici une sélection des meilleurs moments réalisée par les équipes de la course. A 18h ce dimanche 15 novembre, Alex Thomson est en tête. Il est le seul skipper à avoir parcouru plus de 300 milles en 24 heures. Il est suivi par Jean Le Cam et Thomas Ruyant.