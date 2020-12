Vendée Globe : Maxime Sorel passe 9 heures à recoudre des voiles déchirées

Jeudi dernier, Maxime Sorel, actuellement à la 11ème place du Vendée Globe, a constaté deux grandes déchirures sur des voiles d'avant de son bateau, le V and B-Mayenne. Le navigateur breton, qui évoluait alors dans des conditions difficiles au milieu de l'Océan Indien, n'a pas pu réparer aussitôt. Il a dû patienter près de 3 jours, le temps que la mer et le vent se calment

Avec son équipe technique et la société conceptrice des voiles, Maxime Sorel a pu mettre en place un plan de réparations. Et il a donc décidé de recoudre ce qui avait été déchiré sur la première voile endommagée : "mes aiguilles à coudre volaient, le bateau partait au surf mais j’ai accompli le travail sur cette voile. J’espère maintenant que c’est bon".

Dans la nuit de dimanche à lundi, le navigateur, originaire de Cancale, a décidé de s’attaquer à l'autre voile déchirée, une manoeuvre beaucoup plus difficile confie-t-il : "j’ai déroulé le J2 et bordé comme je pouvais et j’ai débuté mon ascension dans le mât. J’ai accroché la drisse là-haut et j’ai réussi à affaler le J2 comme je pouvais. Mes bras étaient tétanisés. J’avais sous-estimé la situation. Il y avait 18 nœuds. Cette voile n’est pas prévue pour être sur le pont. Elle fait tout de même 100m2".

Maxime Sorel, qui aura donc passé 9 heures à recoudre et à tenter de sauver ce qui peut l'être sur les voiles, attend maintenant le diagnostic de son équipe et de la voilerie : "je suis totalement cramé. J’ai besoin de me reposer. Je ne dispose plus de beaucoup de tissus de réparation. J’attends de savoir si cela vaut le coup de bricoler sur ce J2. Il faut tout de même que je garde un peu de matière si mon J3 a à nouveau des soucis. Je suis dans l’incertitude car cela ne sera pas simple d’évoluer sans cette voile si elle est irréparable".