Vendée Globe : Maxime Sorel (VandB Mayenne) pourrait arriver aux Sables d'Olonne samedi soir ou dimanche matin

Bientôt la fin d'une aventure extraordinaire pour Maxime Sorel à bord de son bateau VandB - Mayenne. Alors qu'il pointe en 10e position depuis le 6 janvier, le skipper breton n'a plus que 1500 miles nautiques (un peu moins de 3000 kilomètres) à parcourir avant de retrouver la terre ferme.

Maxime prévoit d'arriver aux Sables d'Olonne en Vendée samedi soir ou dimanche matin soit pile douze semaines après le départ donné le dimanche 8 novembre. Les routages ne sont pas fiables car il reste encore des incertitudes concernant la météo et le vent qui va accompagner les concurrents sur cette fin de semaine. Maxime Sorel explique : "ce lundi matin, j'avais un premier routage qui me disait que j'arrivais dimanche à 3 heures du matin et ce midi, un routage me disant que j'arrivais samedi à 14h. Cela évolue très vite. Les systèmes sont très complexes et on arrive en bordure d'un système. Donc suivant le timing, soit on aura du vent, soit on en aura pas."

Quoi qu'il en soit, le marin de Cancale a déjà pensé à ce qui allait se passer le week-end prochain : "il y a tout un protocole pour l'arrivée. Je vais faire une réunion avec mes équipes techniques à terre pour savoir un peu comment ça va se passer. On organise tout ça car rien n'est laissé au hasard."

Sauf incident d'ici dimanche, Maxime Sorel devrait boucler son premier tour du monde à la voile et en solitaire.