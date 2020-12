Vendée Globe : Miranda Merron approche des mers australes

Quatrième semaine de course pour les concurrents du Vendée Globe. Alors que la tête de la flotte est déjà dans l'Océan indien, Miranda Merron, la navigatrice manchoise, fait route en direction du Cap de Bonne Espérance, toujours plus au Sud. Retrouvez le 4e chapitre de son Carnet de bord.

Coucher de soleil dans l'Atlantique Sud : profiter du paysage tant que c'est possible!

La semaine de Miranda Merron aura été plutôt calme sur le Vendée Globe. Depuis le passage de l'Equateur, elle navigue dans des eaux chaudes. Après la descente le long du Brésil puis de l'Argentine, elle a contourné l'anticyclone de Sainte-Hélène direction l'Est et le sud de l'Afrique. "Dans le Vendée Globe, on traverse deux fois l'océan Atlantique: une fois en direction du Brésil, puis en direction de l'Afrique", remarque, amusée, la navigatrice de Barneville-Carteret.

Miranda Merron a profité de cette semaine pour faire le tour de son bateau et s'assurer du bon état de Campagne de France avant de plonger dans les mers australes. "Il faudra une vigilance de tous les instants", précise-t-elle, encore impressionnée par le sauvetage de son collègue, Kevin Escoffier par Jean Le Cam.

Le Carnet de bord de Miranda Merron - Chapitre 4 Copier