VIDÉO - Vendée Globe : Miranda Merron franchit la ligne d’arrivée à la 22e place après 101 jours de course

Mission accomplie pour Miranda Merron ! Pour sa première participation au Vendée Globe, la navigatrice normande avait confié à France Bleu avant le départ du 8 novembre 2020 avoir pour "ambition de boucler ce tour du monde et d'arriver à bon port aux Sables-d'Olonne".

C'est chose faite : la skippeuse de 51 ans est arrivée 22e de la mythique course en solitaire et sans escale après 101 jours 8 heures 56 minutes et 51 secondes de course.

Elle a franchi la ligne d'arrivée ce mercredi soir aux alentours de 23h20.

En raison de la marée, l'entrée dans le chenal pour arriver aux pontons est prévue ce jeudi matin entre 7h45 et 8h.

Record raté de peu pour ce bateau

Miranda Merron a raté de peu de battre le record avec le bateau Campagne de France, un Imoca 60, construit par Dominique Wavre. Ce dernier a bouclé, avec ce bateau, le Vendée Globe en 90 jours (édition 2012) et Rich Wilson a fait le dernier Vendée Globe en 107 jours (édition 2016).

Trois navigateurs encore en lice

Ce Vendée Globe a été remporté par le Français Yannick Bestaven (Maître Coq IV), arrivé le 28 janvier en un peu plus de 80 jours.

Sur les 33 skippers au départ, il reste encore trois navigateurs en lice : Manuel Cousin, Alexia Barrier et Ari Huusela. Et cela, sans compter certains abandons qui doivent aussi arriver à bon port dans les prochains jours.

