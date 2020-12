Vendée Globe : pour avoir volé au secours de Kevin Escoffier, Yannick Bestaven récupère 10 h sur son chrono

Dans le Vendée globe, le Rochelais Yannick Bestaven s'est installé depuis la fin de la nuit du 15 au 16 décembre en tête de la course. Il devance pour l'instant Thomas Ruyant. L'autre bonne nouvelle, c'est que le skipper va avoir des réparations pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier.

Le Rochelais Yannick Bestaven est, ce mercredi soir 16 décembre, en tête du Vendée Globe. Il est à 17 h, 29 kilomètres devant le second Thomas Ruyant. Il file par contre à la même vitesse 36,8 km/h contre 36,5 km/h pour Ruyant. La très bonne nouvelle ce soir, c'est que le Jury international du Vendée Globe vient de communiquer les temps compensatoires pour les bateaux qui s'étaient déroutés pour prêter secours à Kevin Escoffier. À l'arrivée, le Rochelais va encore creuser son avance.

Les navires de tête à mi-chemin

Tout peut encore arriver d'ici là, puisque les voiliers de tête n'ont pour l'instant parcouru que la moitié de leur tour du monde. Cette décision est plus qu'encourageante pour le Rochelais. On se souvient que le 1er décembre Kevin Escoffier a vu son bateau sombrer dans les 40es rugissants. La direction de course avait alors demandé à quatre skippers de se dérouter. Depuis l'un d'eux a abandonné, Sébastien Simon, mais les trois autres ont fait valoir une demande de réparation. Le jury international du Vendée Globe vient de l'examiner. Il estime que la progression de ces trois bateaux a été _"significativement aggravée sans faute de leur part._" Cela justifie des réparations.

10h15 en moins pour Yannick Bestaven à l'arrivée

Yannick Bestaven sera gratifié après le passage de la ligne d'arrivée d'une remise de 10h15 sur son temps de parcours finale ; 16h15 pour Jean Le Cam, le héros qui a sauvé Kevin Escoffier. Enfin, Boris Hermann aura 6h en moins. La route est encore longue jusqu'à l'arrivée.

Ce que l'on retiendra, c'est que la solidarité entre marins ça paye puisque sur les quatre bateaux qui se sont déroutés, trois sont aujourd'hui aux avants postes de la course.