Vendée Globe : première sortie en mer ce jeudi pour le nouveau bateau de la Charentaise Violette Dorange

C'est un pas de plus vers une participation au prochain Vendée Globe. ( départ en janvier 2025 ) La jeune Violette Dorange, 22 ans, vient d'acquérir l'Imoca de Jean Le Cam, rebaptisé 'Devenir". La mise à l'eau symbolique s'est effectuée lundi, mais la première sortie en mer avec la navigatrice, c'est ce jeudi. Jean Le Cam ne sera pas très loin. Le navigateur compte lui apporter toute son expérience pour la placer dans de bonnes conditions pour le Vendée Globe.

Violette Dorange et Jean Le Cam ce lundi à Port-la-forêt - BERNARD LE BARS/DEVENIR

Mais pour être au départ du Vendée Globe, il faut d'abord passer par des qualifications. Pour Violette Dorange :

"Pour moi la première course la plus importante comptant pour les qualifications, c'est le retour de la transat Jacques Vabre en solitaire, à la fin de l'année. Si à l'aller on est deux, et pour l'instant je ne peux pas encore dire avec qui, le retour, je serai toute seule. Et puis début 2024 il y aura d'autres traversées de l'Atlantique en solitaire pour valider ma participation au prochain Vendée Globe. Côté budget, sur un million et demi d'euros, j'ai déjà validé la moitié, avec un collectifs de partenaires, dont 125 franchisés de chaînes de restauration rapide, Mac Donald. C'est bien parti, mais on travaille dessus tous les jours."

Violette Dorange, 22 ans, rochefortaise sur son Imoca "Devenir" - BERNARD LE BARS/DEVENIR

A 22 ans, la navigatrice pourrait être la plus jeune participante au Vendée Globe 2025. La jeune rochefortaise est habituée à cette étiquette. Elle est déjà la plus jeune à avoir traversé l'Atlantique en course et en solitaire, première personne à avoir traversé la Manche en optimist à 15 ans, et le détroit de Gibraltar à 16 ans.

L'Imoca de Jean Le Cam lui permet maintenant de viser de nouveaux challenges.

Violette Dorange, navigatrice rochefortaise de 22 ans - BERNARD LE BARS/DEVENIR

