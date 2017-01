Vendée Globe : quand le skipper Louis Burton s’entraînait à Eguzon...

La famille maternelle du skipper Louis Burton, engagé sur le Vendée Globe, est originaire d'Argenton-sur-Creuse. Le jeune homme et son frère ont ainsi passé tous leurs étés à naviguer sur le lac d'Eguzon. De jolis souvenirs racontés par Nelson, le frère aîné de Louis.

"Le Berry, c'est vraiment un endroit qu'on adore! " D'entrée de jeu, le ton est donné. Nelson Burton, le grand frère de Louis, raconte, enthousiaste, les premières baignades puis les premières régates sur le lac d'Eguzon pour occuper les chauds après-midi de juillet.

L'histoire commence au début des années 1960 : les grands-parents maternels de Louis et Nelson, Pieds-Noirs d'origine, sont rapatriés d'Algérie. Ils atterrissent en Berry, à Argenton-sur-Creuse, où la famille possède toujours une maison.

Si Louis et Nelson sont nés à Paris, chaque été, les deux jeunes garçons viennent passer un mois en Berry. "Nous allions au départ nous baigner, et puis à l'adolescence, quand on a eu 14 et 15 ans, on a eu la chance d'avoir notre premier petit bateau, un catamaran de 15 pieds. L'été, on allait naviguer sur le lac d'Eguzon ! C'était vraiment agréable... C'est plein de bons souvenirs... Quand on croisait un autre bateau, on régatait un peu. Il y a des couloirs de vent, des zones où ça souffle beaucoup, des zones où ça ne souffle pas... c'était assez rigolo d'y naviguer !".

Si le grand-père des garçons est décédé, leur grand-mère, Gabrielle, âgée de 99 ans, suit toujours avec attention le parcours de son petit-fils Louis sur le Vendée Globe. Le skipper est attendu mercredi à 16h aux Sables d'Olonne. Il devrait se classer 7ème de la course.