Vendée Globe : quand Louis Burton pratiquait la voile sur le lac d'Eguzon

C'est un effort exceptionnel, une prouesse physique, technologique et surtout mentale. 33 skippers s'attaquent au Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire. Le départ est donné des Sables-d'Olonne, ce dimanche à 13h02. Le meilleur pourrait mettre entre 70 et 80 jours, le record étant de 74 jours, 3 heures 35 minutes et 46 secondes (record d'Armel Le Cléac'h en 2016).

Louis Burton s'élance pour la troisième fois, après une septième place en 2016-2017 et un abandon quatre ans auparavant. A 35 ans, sur son bateau Bureau Vallée, il dit ne pas vouloir se mettre de pression. Louis Burton a des attaches en Berry. Pendant son enfance et son adolescence, il venait dans l'Indre chez ses grands-parents, à Argenton-sur-Creuse. "On allait sur le lac d'Eguzon. Un plan d'eau au milieu des terres, ça nous a permis de pratiquer et de découvrir la voile et de me passionner. Je peux dire que ça a été une bonne école", expliquait le skipper sur France Bleu Berry.