Vendée globe : quatre skippers pour sauver Kevin Escoffier

Après Jean Le Cam, trois autres skippers du Vendée globe se sont déroutés, ce lundi soir, pour aller sauver le Breton Kervin Escoffier. Le skipper de PRB a du se réfugier dans son radeau de survie après une voie d'eau sur son bateau. Le premier à être arrivé sur la zone, Jean Le Cam, a vu le marin dans son canot avant de perdre le contact visuel dans une mer très formée avec des creux de cinq mètres et du vent à 20 nœuds (près de 40 kilomètres/heure).

Jean Le Cam a perdu le radeau de vue

La direction de course du Vendée globe indique que, d'après ce qu'a vu Jean Le Cam, Kevin Escoffier portait vraisemblablement sa combinaison de survie. Un échange vocal a même pu avoir lieu entre les deux hommes. Mais, le temps de faire une manœuvre pour revenir au plus près du radeau, Jean le Cam a perdu Kevin Escoffier de vue, au milieu des vagues et à la nuit tombante. Depuis, le skipper de Yes We Cam! n’a pas cessé ses recherches, mais il n’a plus réussi à repérer le radeau et il n’a pas non plus capté le signal de l’AIS (un système d’échanges automatisés de messages entre bateau par radio VHF, ndlr) dont la portée est réduite en raison de la mer formée.

Trois autres skippers déroutés

Pour maximiser les chances de retrouver Kevin Escoffier, la direction de course du Vendée globe a donc demandé à trois autres skippers de se dérouter : Boris Herrmann (SeaExplorer – Yacht Club de Monaco), Yannick Bestaven (Maître-CoQ), puis Sébastien Simon (ARKEA PAPREC). Avec Jean Le Cam, ils vont quadriller la zone.

Le lever du jour, à 4h40, heure française devrait faciliter les recherches.