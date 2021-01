Vendée Globe : Sébastien Destremeau, le dernier de la course, abandonne

Ce samedi matin, le dernier du Vendée Globe, Sébastien Destremeau a annoncé qu'il abandonnait la course à bord de son monocoque "Merci". Il n'a pas encore précisé la raison le contraignant à jeter l'éponge. Le skipper fait route vers la Nouvelle-Zélande.

Ce samedi matin 16 janvier, Sébastien Destremau a été contraint à l'abandon. Le skipper de "Merci" n'a pas encore précisé la raison pour laquelle il a été contraint de jeter l'éponge. Depuis le départ de l'épreuve le 8 novembre, il a connu une succession de problèmes. Jour après jour, il a retardé l'échéance, jusqu'à ce samedi.

Dernier lors de la dernière édition

Au moment de son abandon, "Merci" était en 26ème position et dernier en mer, à 7940 milles de la tête de course, sous la Nouvelle-Zélande. Depuis ce matin, Sébastien Destremau fait route vers la Nouvelle-Zélande, direction le port de Dunedin. Lors de l'édition 2016-2017, le navigateur avait fini dernier du tour du monde en solitaire et sans escale.